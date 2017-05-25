Житель Озёрского округа сжёг «Фольксваген», когда жена не пустила его за руль пьяным
В Озёрском округе мужчина сжёг автомобиль «Фольксваген Гольф»
В Озёрском округе мужчина сжёг автомобиль «Фольксваген Гольф»
В полицию обратилась жительница одного из посёлков. Она рассказала, что вечером 20 мая её машину сожгли. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.
Во время проверки участковые установили, что к преступлению причастен 42-летний супруг потерпевшей. По предварительным данным, после домашнего застолья нетрезвый мужчина решил отправиться к друзьям в Озёрск. Однако жена помешала ему сесть за руль пьяным. Тогда местный житель поджёг «Фольксваген» и скрылся с места происшествия.
Правоохранители разыскали мужчину и доставили его в отделение. Ранее судимый местный житель сознался в содеянном. По факту проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.