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10:04 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Похитителей велосипеда задержали в Автозаводском районе

Злоумышленники украли двухколесный транспорт, припаркованный у дома на улице Фучика.

Похитителей велосипеда задержали полицейские в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

22 мая злоумышленники украли двухколесный транспорт в подъезде одного из домов по улице Фучика. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых, ими оказались двое неработающих 18-летних молодых людей, один из которых был ранее судим.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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