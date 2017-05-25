Похитителей велосипеда задержали в Автозаводском районе
Злоумышленники украли двухколесный транспорт, припаркованный у дома на улице Фучика.
Злоумышленники украли двухколесный транспорт, припаркованный у дома на улице Фучика.
Похитителей велосипеда задержали полицейские в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
22 мая злоумышленники украли двухколесный транспорт в подъезде одного из домов по улице Фучика. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых, ими оказались двое неработающих 18-летних молодых людей, один из которых был ранее судим.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.