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08:37 (мск), источник: Новости Перми

Подозреваемые в издевательстве над щенками в приюте до сих пор не найдены

Управление по экологии утверждает, что не установлена причастность сотрудников муниципального приюта к совершению преступления. Между тем, волонтеры подозревают санитаров.

Прошло больше месяца с тех пор, как ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в муниципальном приюте, где неизвестные изнасиловали четверых щенков палками или черенками от лопаты. «Новостям Перми» в полиции сообщили, что до сих пор подозреваемые не установлены.

В управлении по экологии заявили, что не подтверждена причастность сотрудников муниципального приюта к гибели щенков.

Однако волонтеры утверждают, что у них есть основания полагать, что над щенками издевались два санитара.

— Один из них был уволен, другой сейчас на больничном. Но факт в том, что после их ухода количество смертей среди щенков и количество серьезных травм сократилось просто в разы, — рассказала волонтер Галина Гриппа.

Другой волонтер Татьяна Зубова отметила, что животные очень боялись этих санитаров.

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