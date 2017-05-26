Подозреваемые в издевательстве над щенками в приюте до сих пор не найдены

Прошло больше месяца с тех пор, как ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в муниципальном приюте, где неизвестные изнасиловали четверых щенков палками или черенками от лопаты. «Новостям Перми» в полиции сообщили, что до сих пор подозреваемые не установлены.



В управлении по экологии заявили, что не подтверждена причастность сотрудников муниципального приюта к гибели щенков.



Однако волонтеры утверждают, что у них есть основания полагать, что над щенками издевались два санитара.



— Один из них был уволен, другой сейчас на больничном. Но факт в том, что после их ухода количество смертей среди щенков и количество серьезных травм сократилось просто в разы, — рассказала волонтер Галина Гриппа.



Другой волонтер Татьяна Зубова отметила, что животные очень боялись этих санитаров.