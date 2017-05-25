На учете у психиатра: задержан подозреваемый в похищении 10-летнего мальчика в Николаеве
В полиции рассказали подробности о задержанном.
В полиции рассказали подробности о задержанном.
В Николаеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в похищении 10-летнего мальчика.
Об этом пишет
Мужчине 48 лет. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних и отбывал наказание в виде принудительного лечения.
«По словам задержанного, до 2009 года он находился на принудительном лечении и по настоящее время находится на учете у
Злоумышленник задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Правоохранители расследуют материалы уголовного производства, начатого по признакам ч.3 ст. 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Как сообщал «Обозреватель», пропавшего 10-летнего мальчика нашли военные возле поселка Горького Николаевской области. Он был измучен и замерзший.