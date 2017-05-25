Под Новосибирском автоледи устроила смертельное ДТП с участием трех иномарок

По данным ведомства, 24 мая вечером жительница Новосибирска на «Тойоте Корса» в районе села Гусиный брод не справилась с управлением и столкнулась с попутной «Сканией», а затем со встречной «Тойотой Лэнд Крузером».

В результате ДТП погиб на месте пассажир «Лэнд Крузера» из Брянска. Другая пассажирка была госпитализирована в больницу с переломом руки.