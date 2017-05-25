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09:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Под Новосибирском автоледи устроила смертельное ДТП с участием трех иномарок

НОВОСИБИРСК, 25 мая, ФедералПресс. В Новосибирске в аварии из трех автомобилей погиб один из пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

По данным ведомства, 24 мая вечером жительница Новосибирска на «Тойоте Корса» в районе села Гусиный брод не справилась с управлением и столкнулась с попутной «Сканией», а затем со встречной «Тойотой Лэнд Крузером».

В результате ДТП погиб на месте пассажир «Лэнд Крузера» из Брянска. Другая пассажирка была госпитализирована в больницу с переломом руки.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что женщина на «Тойоте Корса» потеряла управление из-за грубого нарушения правил дорожного движения при обгоне другого автомобиля по правой обочине. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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