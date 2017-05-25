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09:57 (мск), источник: dostup1.ru

Магнитогорца осудят за похищение московского бизнесмена ради 7 млн долларов

Преступление было совершено 7 лет назад, но злоумышленника задержали только год назад.

Житель Магнитогорска (Челябинская область) предстанет перед судом за похищение столичного предпринимателя с требованием выкупа 7 млн долларов США — мужчина был в бегах почти 6 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 43-летнего жителя Челябинской области Новруза Гайджаева. По версии следствия, почти 7 лет назад мужчина вместе с соучастниками (осуждены ранее к длительным срокам лишения свободы) решил похитить ранее знакомого столичного предпринимателя с целью получения крупной денежной суммы в качестве выкупа за его освобождение.

«13 июля 2010 года сообщники подкараулили бизнесмена около его дома по улице Крылатские Холмы и заставили сесть в автомобиль. Затем они отвезли мужчину в Московскую область и удерживали в подвале дома. При этом один из похитителей по телефону связался с братом потерпевшего и потребовал заплатить за освобождение родственника 7 млн долларов США. О случившемся мужчина сообщил в правоохранительные органы. 3 августа 2010 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий пленник был освобожден, а часть сообщников задержана», — говорится в сообщении.

Гайджаев находился в международном розыске и 11 октября 2016 года был задержан в Магнитогорске в ходе проверки документов. В последующем он был доставлен в Москву. Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «а, в, г, з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере).

Дело направлено в Кунцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

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