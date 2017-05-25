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10:02 (мск), источник: dostup1.ru

Мать-пьяница отработает 200 часов за жестокое обращение с детьми

Впоследствии суд рассмотрит вопрос о лишении женщины родительских прав.

Жительница Сосновского района (Челябинская область) отработает 200 часов за неисполнение обязанностей по воспитанию малолетних детей — малыши трех и пяти лет изъяты у матери и помещены в больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«В суде установлено, что женщина, являясь матерью малолетних детей 2012 и 2014 годов рождения, систематически злоупотребляла спиртными напитками, вела аморальный образ жизни, не создала надлежащих условий для полноценного психического и физического развития детей, не исполняла обязанностей по воспитанию, в связи с чем неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, женщина проявляла жестокое обращение к детям, оставляла одних в квартире без присмотра на долгое время, нарушая режим сна и отдыха детей», — говорится в сообщении.

В настоящее время несовершеннолетние дети изъяты и помещены в районную больницу. Решается вопрос о лишении осужденной родительских прав.

Приговором мирового судьи нерадивая мать осуждена по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

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