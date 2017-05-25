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10:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми в аварии погиб мотоциклист

Погибший, который ездил без прав, не справился с управлением и попал под колёса автомобиля.

Мотоциклист погиб в аварии в Перми. ДТП произошло на автодороге Дружбы. Как рассказали в ГИБДД по Пермскому краю, мотоцикл «Кавасаки» двигался со стороны ул. Верхнекурьинская в направлении ул. Профессора Дедюкина.

29-летний мужчина, по предварительным данным, не учел интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением. На 4-м километре трассы мотоцикл опрокинулся и попал под встречный автомобиль ГАЗ-2705. После этого мотоцикл отлетел на движущуюся впереди в попутном направлении «Шкоду».

В результате ДТП водитель мотоцикла «Кавасаки» получил серьёзные травмы и скончался в машине «скорой помощи» на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что у мотоциклиста не было водительского удостоверения соответствующей категории.

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