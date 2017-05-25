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10:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Силовики нагрянули с обысками в администрацию Карталинского района

Вопросы вызвала покупка жилья для сирот.

Источник: УралИнформБюро

Утром 25 мая 2017 года в администрацию Карталинского района нагрянули с обыском силовики.

«Сотрудники полиции проводят данные мероприятия в рамках проверки информации о совершенном преступлении. Подробности появятся после того, как обыски закончатся», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным местных СМИ, силовиков интересуют документы по факту покупки жилья для сирот.

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