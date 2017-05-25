Силовики нагрянули с обысками в администрацию Карталинского района
Вопросы вызвала покупка жилья для сирот.
Вопросы вызвала покупка жилья для сирот.
Утром 25 мая 2017 года в администрацию Карталинского района нагрянули с обыском силовики.
«Сотрудники полиции проводят данные мероприятия в рамках проверки информации о совершенном преступлении. Подробности появятся после того, как обыски закончатся», — сообщили «Уралинформбюро» в
По данным местных СМИ, силовиков интересуют документы по факту покупки жилья для сирот.