Силовики нагрянули с обысками в администрацию Карталинского района

Утром 25 мая 2017 года в администрацию Карталинского района нагрянули с обыском силовики.

«Сотрудники полиции проводят данные мероприятия в рамках проверки информации о совершенном преступлении. Подробности появятся после того, как обыски закончатся», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным местных СМИ, силовиков интересуют документы по факту покупки жилья для сирот.