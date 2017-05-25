«ВАЗ» сбил в Волгограде 16-летнюю школьницу
25 мая в Центральном районе Волгограда в 21:30 25-летний водитель «ВАЗа-21154», следуя по улице Рокоссовского со стороны улицы Качинцев в сторону улицы Кубинской, сбил 16-летнюю девушку.
25 мая в Центральном районе Волгограда в 21:30 25-летний водитель «ВАЗа-21154», следуя по улице Рокоссовского со стороны улицы Качинцев в сторону улицы Кубинской, сбил 16-летнюю девушку.
Школьница переходила проезжую часть в неустановленном месте.
В результате аварии пешеход с травмами была доставлена в больницу, сообщает ВДТВ со ссылкой на