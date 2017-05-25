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16:09 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Житель Ростовской области убил бешеную лису у себя во дворе

Житель Ростовской области убил бешеную лису у себя во дворе, защищая собаку.

В населенном пункте ветеринарные специалисты проводят вынужденную вакцинацию против бешенства всех собак, кошек, коров и коз.

«Лисица побывала в двух частных дворах Екатериновки. Из первого ее прогнал дворовый пес, а во втором собака наоборот помешала зверю уйти. На шум вышел хозяин собаки. Защищая питомца, он убил лису палкой, а после вызвал ветеринарных врачей», — рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Контактировавших с лисицей собак ветврачи изолировали.

Жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности. Случай бешенства в Матвеево-Курганском районе стал восьмым, выявленным в Ростовской области с начала 2017 года.

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