Житель Ростовской области убил бешеную лису у себя во дворе
Житель Ростовской области убил бешеную лису у себя во дворе, защищая собаку.
Житель Ростовской области убил бешеную лису у себя во дворе, защищая собаку.
В населенном пункте ветеринарные специалисты проводят вынужденную вакцинацию против бешенства всех собак, кошек, коров и коз.
«Лисица побывала в двух частных дворах Екатериновки. Из первого ее прогнал дворовый пес, а во втором собака наоборот помешала зверю уйти. На шум вышел хозяин собаки. Защищая питомца, он убил лису палкой, а после вызвал ветеринарных врачей», — рассказали в
Контактировавших с лисицей собак ветврачи изолировали.
Жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности. Случай бешенства в