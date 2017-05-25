Житель Ростовской области убил бешеную лису у себя во дворе

В населенном пункте ветеринарные специалисты проводят вынужденную вакцинацию против бешенства всех собак, кошек, коров и коз.

«Лисица побывала в двух частных дворах Екатериновки. Из первого ее прогнал дворовый пес, а во втором собака наоборот помешала зверю уйти. На шум вышел хозяин собаки. Защищая питомца, он убил лису палкой, а после вызвал ветеринарных врачей», — рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Контактировавших с лисицей собак ветврачи изолировали.