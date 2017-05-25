Фонарный столб обрушился на машины в центре Новосибирска

В момент падения автомобили находились в движении. Одна из машин — Honda Torneo — получила серьезные повреждения. У нее оказалась помята крыша и разбито заднее стекло. Также пострадал внедорожник Suzuki. Водители, к счастью, отделались лишь испугом.

По словам очевидца, незадолго до происшествия на месте работала бригада по удалению старых опор и установке новых, однако трос не выдержал, и столб рухнул. Помимо машин, оказались повреждены троллейбусные провода, вследствие чего движение этого вида транспорта было приостановлено.