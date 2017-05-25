Фонарный столб обрушился на машины в центре Новосибирска
Несколько автомобилей оказались повреждены фонарным столбом, рухнувшим на пересечении Красного проспекта и улицы Кропоткина, сообщает «АСТ-54».
Несколько автомобилей оказались повреждены фонарным столбом, рухнувшим на пересечении Красного проспекта и улицы Кропоткина, сообщает «АСТ-54».
В момент падения автомобили находились в движении. Одна из машин — Honda Torneo — получила серьезные повреждения. У нее оказалась помята крыша и разбито заднее стекло. Также пострадал внедорожник Suzuki. Водители, к счастью, отделались лишь испугом.
По словам очевидца, незадолго до происшествия на месте работала бригада по удалению старых опор и установке новых, однако трос не выдержал, и столб рухнул. Помимо машин, оказались повреждены троллейбусные провода, вследствие чего движение этого вида транспорта было приостановлено.
Периодически на автомобили новосибирцев падают различные предметы. Летом чаще всего это бывают поваленные бурей деревья. В последний раз подобный случай произошел в ночь на 24 мая: на припаркованную Toyota Vista свалился тополь. Зимой наибольшую опасность для машин представляют глыбы льда и снега.