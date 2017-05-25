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11:40 (мск), источник: КрымPress

ДТП в Симферополе: «Ford Transit», «Kia Ceed» и электроопора

Последствия вечернего ДТП в Симферополе довелось ликвидировать сотрудникам Главного управления МЧС России по Республике Крым, а также пожарным, медикам, специалистам ГИБДД, «Крымгазсети» и «Крымэнерго». Всех в одном месте собрали два автомобиля — «Ford Transit» и «Kia Ceed».

Двигались в попутном направлении, их водители на справились с управлением и столкнулись. В результате удара «Ford» въехал в столб линии электропередач. Водителя деформированное авто зажало в салоне.

С помощью специализированного оборудования спасатели МЧС России извлекли пострадавшего из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Также специалисты МЧС России обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия, с целью недопущения загорания в связи с утечкой газа из газового баллона, который находился в автомобиле «Ford».

Мужчина 1990 г. р. был доставлен в 6-ю городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля «Kia Ceed», в медицинской помощи не нуждался, — рассказал начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

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