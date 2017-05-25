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16:14 (мск), источник: Pro Город Самара

Житель Сызрани ходил за покупками с пистолетом с глушителем

В отношении сызранца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия».

В Сызрани следователь задержал мужчину, который незаконно хранил и носил оружие, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Днем 12 марта следователь Александр Лукьянов заметил на пересечении улицы Советской и переулка Достоевского мужчину, который, выходя из магазина, заправлял за пояс брюк предмет, похожий на пистолет с глушителем. Следователь незамедлительно среагировал и задержал подозрительного гражданина для предотвращения возможных противоправных действий с его стороны. В ходе осмотра у мужчины был изъят пистолет калибра 9 мм с глушителем, и, как позже выяснилось, он был боевым и пригодным для стрельбы. В отношении сызранца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия».

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