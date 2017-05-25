Пострадавшая в ЧП около ДК Солдатова находится в состоянии комы

Девочка, которая сильнее всех пострадала от падения металлической конструкции около ДК Солдатова, сейчас находится в состоянии медикаментозной комы в реанимационном отделении краевой детской клинической больницы. Вчера ей сделали операцию.

Как стало известно корреспонденту «АиФ-Прикамье», сейчас её состояние оценивают, как стабильно тяжёлое.

Как рассказали в краевой администрации, назначена контрольная компьютерная томография, а также врачи проведут телемедицинскую консультацию с главным детским нейрохирургом Москвы для согласования тактики лечения.

Остальные шестеро детей получили менее тяжёлые травмы. Состояние их здоровья — удовлетворительное с положительной динамикой. Дети находятся на постельном режиме, что вызвано характером травм. Они отдыхают, их навещают родители. По желанию родителям предоставляют места для размещения на ночь. Врачи наблюдают пострадавших, они обеспечены всем необходимым для диагностики, лечения и реабилитации.

По оценкам специалистов, дети проведут в стационаре одну — две недели. Затем их переведут на амбулаторное лечение.