В Омске под суд пойдет велосипедист, из-за которого погибло 2 человека
Спровоцировавший ДТП со смертельным исходом велосипедист Олег Литовченко пойдет под суд. Уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины передано в Первомайский районный суд Омска.
Спровоцировавший ДТП со смертельным исходом велосипедист Олег Литовченко пойдет под суд. Уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины передано в Первомайский районный суд Омска.
Как считает следствие, в августе прошлого года Литовченко на личном велосипеде «Скиф»
Торможение выдалось куда дольше, чем ожидал водитель, отчего иномарка врезалась в едущее на встречу авто. В результате аварии водитель и пассажир Toyota погибли.