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13:04 (мск), источник: СуперОмск

В Омске под суд пойдет велосипедист, из-за которого погибло 2 человека

Спровоцировавший ДТП со смертельным исходом велосипедист Олег Литовченко пойдет под суд. Уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины передано в Первомайский районный суд Омска.

Как считает следствие, в августе прошлого года Литовченко на личном велосипеде «Скиф» из-за собственной невнимательности спровоцировал ДТП с участием двух автомобилей. В результате неожиданного маневра со стороны велосипедиста, он оказался прямо перед капотом Toyota Mark II, водитель которого, из-за отсутствия времени на раздумье, попытался избежать аварии, съехав на встречную полосу на полной скорости.

Торможение выдалось куда дольше, чем ожидал водитель, отчего иномарка врезалась в едущее на встречу авто. В результате аварии водитель и пассажир Toyota погибли.

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