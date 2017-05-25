СК предъявил братьям Азимовым обвинения в теракте в метро Санкт-Петербурга
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следственный комитет предъявил братьям Анзору и Акраму Азимовым официальные обвинения по делу о теракте в метро
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следственный комитет предъявил братьям Анзору и Акраму Азимовым официальные обвинения по делу о теракте в метро
«Им предъявлены официальные обвинения по двум статьям УК РФ (“терроризм” и “незаконный оборот оружия”)», — сказал адвокат.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв.
Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.