СК предъявил братьям Азимовым обвинения в теракте в метро Санкт-Петербурга

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

«Им предъявлены официальные обвинения по двум статьям УК РФ (“терроризм” и “незаконный оборот оружия”)», — сказал адвокат.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв.

Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.