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14:30 (мск), источник: РИА Новости

Площадь пожаров в Иркутской области увеличилась почти до 2000 гектаров

Лесные пожары, перешедшие в четверг с территории Красноярского края, затронули в Тайшетском районе Приангарья территорию в 1,8 тысячи гектар, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Ранее сообщалось о резком ухудшении пожарной обстановки в Красноярском крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. В результате пожара в Канске Красноярского края погибли два человека. В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня. По данным источника, в Красноярском крае и Иркутской области за сутки огонь уничтожил 171 жилой дом и 15 нежилых строений. В этих домах проживали 633 человека, в том числе 95 детей. Огнем также уничтожены четыре лесозаготовительных и одно деревообрабатывающее предприятие. В лесопожарном центре региона сообщили, что сильный ветер также ожидается в ближайшие сутки.

«Два крупных пожара — один площадью 1 тысяча, другой 800 гектар — перешли сегодня на земли государственного лесного фонда на территории Бирюсинского лесничества в Тайшетском районе», — говорится в сообщении.

Кроме того, в четверг зарегистрированы три пожара в Чунском районе, по одному очагу — в Зиминском, Качугском, Нижнеудинском и Тулунском районах, там огнем пройдено 205 гектар леса. Сложная обстановка наблюдается в Усть-Удинском районе, где ликвидировано пять возгораний. Восемь пожаров потушили в среду в Братском районе.

Всего на борьбу с лесными пожарами поднято 560 человек, задействовано 190 единиц наземной техники.

В Иркутской области продолжают действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 28 апреля, и особый противопожарный режим.

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