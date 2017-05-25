Проверку из-за распыления газа из баллончика в школе Иркутска проводит СУ СКР

В Иркутске следователи СУ СКР проводят доследственную проверку по информации СМИ о распылении одним из учащихся школы № 55 газового баллончика во время перемены. Как сообщает 25 мая 2017 года пресс-служба регионального управления, предварительно известно, что в результате этого за медицинской помощью обратились трое учеников 6 класса. Следователи СКР устанавливают обстоятельства произошедшего.