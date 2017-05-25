Проверку из-за распыления газа из баллончика в школе Иркутска проводит СУ СКР
В Иркутске следователи проводят доследственную проверку по информации СМИ о распылении газового баллончика в одной из школ.
В Иркутске следователи проводят доследственную проверку по информации СМИ о распылении газового баллончика в одной из школ.
В Иркутске следователи СУ СКР проводят доследственную проверку по информации СМИ о распылении одним из учащихся школы № 55 газового баллончика во время перемены. Как сообщает 25 мая 2017 года