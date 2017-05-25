В Омской области рецидивист зарезал поклонника бывшей жены
Хотя супруги уже развелись, сельчанин не пожелал, чтобы женщина встречалась с другим мужчиной.
Хотя супруги уже развелись, сельчанин не пожелал, чтобы женщина встречалась с другим мужчиной.
В селе Гурово Муромцевского района в ночь с 23 на 24 мая зарезали 42-летнего местного жителя. По подозрению в преступлении задержан 41-летний мужчина с несколькими судимостями.
Как установило следствие, в тот вечер рецидивист забрёл в гости к бывшей жене и застал у неё в гостях нового ухажёра — жителя этого же села.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.