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13:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области рецидивист зарезал поклонника бывшей жены

Хотя супруги уже развелись, сельчанин не пожелал, чтобы женщина встречалась с другим мужчиной.

В селе Гурово Муромцевского района в ночь с 23 на 24 мая зарезали 42-летнего местного жителя. По подозрению в преступлении задержан 41-летний мужчина с несколькими судимостями.

Как установило следствие, в тот вечер рецидивист забрёл в гости к бывшей жене и застал у неё в гостях нового ухажёра — жителя этого же села. Экс-супруга охватила ревность, и он спровоцировал соперника на ссору. Женщина убежала из дома. Тем временем ревнивец ударил гостя ножом. Раненый сельчанин выскочил на улицу. Рецидивист догнал его и добил несколькими ножевыми ударами в спину и в шею. Мужчина упал и умер.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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