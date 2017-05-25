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13:56 (мск), источник: РИА Новости

В Москве задержали террористов ИГ*, готовивших теракты на транспорте

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Москве задержаны четверо террористов «Исламского государства», которые готовили теракты на объектах столичного транспорта, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Источник: РИА Новости

В группу входили четыре человека — россияне и граждане стран Центральной Азии. По данным следствия, они намеревались устроить теракты с использованием самодельных взрывных устройств.

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В ФСБ рассказали, что действия подозреваемых руководили с территории Сирии.

«Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации «Исламское государство», — добавили в ведомстве.

Сейчас спецслужбы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Комментарии
4
valerij ivanov
В Стране безработица а олигархи( олигохрены) завозят иностранцев!!! Легче дурить!!!! А те злость на простых людях спускают!!!!
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valerij ivanov
Запереть в одной клетке с родственниками! Они сами своих уродов четвертуют!!!
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марина пузанова
уже дали сообщникам террористов , которые устроили теракт в питере 6,5лет , а надо расстрел и всех родственников и знакомых в 24 часа на родину отправить Хватит церемониться быть гуманистами
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