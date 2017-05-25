В Москве задержали террористов ИГ*, готовивших теракты на транспорте

В группу входили четыре человека — россияне и граждане стран Центральной Азии. По данным следствия, они намеревались устроить теракты с использованием самодельных взрывных устройств.

В ФСБ рассказали, что действия подозреваемых руководили с территории Сирии.

«Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации «Исламское государство», — добавили в ведомстве.

Сейчас спецслужбы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

* Террористическая организация, запрещенная в России