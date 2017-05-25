Стала известна причина взрыва в квартире на улице Королева в Уфе
В помещении выбило стекла.
В помещении выбило стекла.
Едкий дым повалил из окна квартиры жилого дома по улице Королева, что в микрорайоне Сипайлово, в 12-м часу дня 25 мая. Очевидцы сообщили о произошедшем в «Службу спасения».
— Сначала произошел хлопок,
К месту происшествия подоспели 11 спасателей и 4 пожарных расчета. К счастью обошлось без пострадавших. В
— Квартиросъемщица разжигала благовония в комнате, которые опрокинулись на тумбочку, что привело к возгоранию. В тумбочке находилось несколько аэрозольных баллончиков «освежитель воздуха», вследствие температурного воздействия произошел их хлопок, — объяснили спасатели.
Кстати, с пламенем огнеборцы справились за 30 минут.