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14:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Стала известна причина взрыва в квартире на улице Королева в Уфе

В помещении выбило стекла.

Едкий дым повалил из окна квартиры жилого дома по улице Королева, что в микрорайоне Сипайлово, в 12-м часу дня 25 мая. Очевидцы сообщили о произошедшем в «Службу спасения».

— Сначала произошел хлопок, из-за которого в помещении выбило стекла, — уточнили местные жители.

К месту происшествия подоспели 11 спасателей и 4 пожарных расчета. К счастью обошлось без пострадавших. В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали о причине возгорания.

— Квартиросъемщица разжигала благовония в комнате, которые опрокинулись на тумбочку, что привело к возгоранию. В тумбочке находилось несколько аэрозольных баллончиков «освежитель воздуха», вследствие температурного воздействия произошел их хлопок, — объяснили спасатели.

Кстати, с пламенем огнеборцы справились за 30 минут.

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