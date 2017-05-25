В Башкирии разыскивают 33-летнюю Ольгу Варнавскую
15 мая 33-летняя женщина ушла из своего дома в селе Ермолаево рядом с Кумертау.
15 мая 33-летняя женщина ушла из своего дома в селе Ермолаево рядом с Кумертау.
После этого ее больше никто не видел. Родственники не могут понять, куда она могла деться. Известно, что пропавшая женщина была одета в черные бриджи, красный свитер и синюю болоньевую жилетку. На ногах на момент пропажи были зеленые кроссовки.
Рост Ольги Варнавской около 156 сантиметров, карие глаза, телосложение среднее. Если вы обладаете