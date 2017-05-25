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14:44 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии разыскивают 33-летнюю Ольгу Варнавскую

15 мая 33-летняя женщина ушла из своего дома в селе Ермолаево рядом с Кумертау.

После этого ее больше никто не видел. Родственники не могут понять, куда она могла деться. Известно, что пропавшая женщина была одета в черные бриджи, красный свитер и синюю болоньевую жилетку. На ногах на момент пропажи были зеленые кроссовки.



Рост Ольги Варнавской около 156 сантиметров, карие глаза, телосложение среднее. Если вы обладаете какой-либо информацией по исчезновению женщина, звоните по телефону 02 или 89625460976, 89033539386, 89377877506.

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