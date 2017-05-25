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14:38 (мск), источник: Новый Калининград

Уголовное дело по факту смертельного ДТП на Окружной направили в суд

Смертельное ДТП произошло в феврале 2017 года.

Прокурор Гурьевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП, унесшем жизнь двух молодых людей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии органов следствия, 26-летний житель Калининграда 25 февраля текущего года в утреннее время управлял автомобилем «Ауди» в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге «Южный обход Калининграда» по направлению от ул. Емельянова к ул. Дзержинского обвиняемый нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «БМВ», который двигался навстречу.

От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений 28-летний водитель и 26-летний пассажир «БМВ» скончались.

Действия водителя автомобиля «Ауди» следствие квалифицировало как совершение преступления по ч.6 ст. 264 УК РФ. Данное уголовное дело прокурор района направил в суд для рассмотрения по существу.

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