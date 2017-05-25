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17:29 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество в отношении пенсионерки раскрыли в Волгодонске

Мошенничество в отношении пенсионерки раскрыли полицейские в Волгодонске.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась пожилая женщина, которая заявила, что у нее обманным путем похитили деньги.

Полицейские выяснили, пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее родственник попал ДТП. За непривлечение его к уголовной ответственности звонивший потребовал 50 тысяч рублей.

После того, как деньги были перечислены на его счет, злоумышленник перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению в преступлении 22-летнего молодого человека, ранее судимого за грабеж.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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