Мошенничество в отношении пенсионерки раскрыли в Волгодонске
Мошенничество в отношении пенсионерки раскрыли полицейские в Волгодонске.
Мошенничество в отношении пенсионерки раскрыли полицейские в Волгодонске.
Как сообщает
Полицейские выяснили, пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее родственник попал ДТП. За непривлечение его к уголовной ответственности звонивший потребовал 50 тысяч рублей.
После того, как деньги были перечислены на его счет, злоумышленник перестал выходить на связь.
В ходе
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.