В Тернопольской области учительница младших классов занималась наркобизнесом

Сотрудники полиции выяснили, что продажей психотропных веществ занимаются учительница младших классов и ее безработный напарник. Женщина фасовала и хранила амфетамин, а ее сообщник искал клиентов и передавал товар.

Сообщается, что сообщники работали и дистанционно через так называемые «закладки». Женщина в определенные места прятала пакет с дозой, и сообщала место, в котором спрятаны наркотики, клиентам, и они забирали дозу, оставив в указанном тайнике деньги.

Вскоре местных наркодилеров поймали «на горячем». Обеих продавцов, в соответствии со статьей 208 УПК, задержали и поместили в изолятор временного содержания.