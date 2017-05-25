Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Порошенко поручил выдать паспорта жителям Донбасса и Крыма
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
16:07 (мск), источник: РБК - Украина

В Тернопольской области учительница младших классов занималась наркобизнесом

В городе Борщев Тернопольской области правоохранительные органы разоблачили местных жителей, который занимались распространением наркотиков. Об этом сообщает Национальная полиция Тернопольской области.

Сотрудники полиции выяснили, что продажей психотропных веществ занимаются учительница младших классов и ее безработный напарник. Женщина фасовала и хранила амфетамин, а ее сообщник искал клиентов и передавал товар.

Сообщается, что сообщники работали и дистанционно через так называемые «закладки». Женщина в определенные места прятала пакет с дозой, и сообщала место, в котором спрятаны наркотики, клиентам, и они забирали дозу, оставив в указанном тайнике деньги.

Вскоре местных наркодилеров поймали «на горячем». Обеих продавцов, в соответствии со статьей 208 УПК, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, в Одесской области отец сдал в полицию несовершеннолетнего сына из-за наркотиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
В МИД назвали сроки назначения нового постпреда при ООН
ЦБ сообщил, когда поступят в обращение купюры 200 и 2000 рублей
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
Британия прекратила обмен данными о теракте в Манчестере с США
В Москве задержали членов ИГ, готовивших теракты на транспорте
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь