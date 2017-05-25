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16:11 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале отправили в колонию 3 пособников террористов

Каждому из преступников назначено по три года колонии.

В Челябинской области осудили трех членов запрещенной террористической организации — каждый получил по три года колонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

Активные члены региональной ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) были задержаны летом 2016 года. Установлено, что трое южноуральцев вступили в ряды организации в августе 2012 года и объединились с другими членами челябинского подразделения, которых в феврале 2016 года признали виновными по части 1 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и части 1 статьи 30 статьи 278 УК РФ (покушение на насильственный захват власти). Все они были приговорены к лишению свободы сроком от 5,5 до 17 лет колонии строгого режима. Несмотря на это сторонники осужденных продолжили активно вербовать новых членов ячейки и участвовать в распространении идеологии запрещенной организации на Южном Урале.

Выездная сессия Приволжского окружного военного суда, рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела, признала участников региональной ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» виновными по части 2 статьи 205.5 УК РФ и приговорила каждого к трем годам колонии общего режима.

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На Южном Урале отправили в колонию 3 пособников террористов
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