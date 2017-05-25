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16:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омске еще один автомобиль придавило упавшим деревом

На этот раз ураган явно ни при чем.

Очередной инцидент с падением дерева на машину произошел с городке Нефтяников, на улице Мамина-Сибиряка. Там старый тополь обрушился на багажник припаркованной на газоне Toyota, разбив заднее стекло и оставив пару вмятин.

В паблике соцсетях, где опубликовали фото, сообщают о еще одном происшествии: сегодня утром на парковке возле дома № 17д по улице Волочаевская на машину такси завалилось сухое дерево. В этом случае ущерб оказался меньшим.

Напомним, 23 мая по Омску пронесся ураган, последствиями которого стало полтора десятка поврежденных машин, а также сорванные крыши. Не обошлось и без пострадавших: на 9-летнего мальчика завалилась яблоня. Однако синоптики заявили, что буря не является погодной аномалией, 30 мая ожидается еще один циклон.

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