В Омске еще один автомобиль придавило упавшим деревом

Очередной инцидент с падением дерева на машину произошел с городке Нефтяников, на улице Мамина-Сибиряка. Там старый тополь обрушился на багажник припаркованной на газоне Toyota, разбив заднее стекло и оставив пару вмятин.

В паблике соцсетях, где опубликовали фото, сообщают о еще одном происшествии: сегодня утром на парковке возле дома № 17д по улице Волочаевская на машину такси завалилось сухое дерево. В этом случае ущерб оказался меньшим.