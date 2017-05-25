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17:46 (мск), источник: Informburo.kz

Жительница Павлодара госпитализирована после инцидента на батуте

Травму руки получила жительница Павлодара из-за невнимательности сотрудника батутного центра.

Она находилась на батуте в тот момент, когда его начали сдувать. В результате у женщины лопнули барабанные перепонки. О происшествии в социальных сетях рассказали коллеги Анастасии.

«24 числа с 13.00 до 14.00 вместе с дочкой Настя пришла на батут, который находится возле 8-го лицея. Погода не предвещала беды. За считанные секунды налетел ветер. Анастасия взяла дочку и хотела слезть с батута, но не дождавшись, пока они слезут, батут отвязали. Куда смотрел в этот момент хозяин данного аттракциона? Он спасал батут! Как можно было не увидеть людей?» — написали коллеги пострадавшей на странице vseobovsem_pavlodar в социальной сети Instagram.

Женщину в тяжёлом состоянии доставили в первую городскую больницу Павлодара. Ребёнок не пострадал.

«Слава богу, остались живы. Хорошо, что Настя успела схватить ребёнка. Это очень страшно. Куда обращаться? Кто контролирует эти батуты? Нанесён тяжкий вред здоровью. Мы ищем свидетелей», — обратились коллеги пострадавшей в соцсети к горожанам.

По словам заместителя главного врача первой городской больницы Павлодара Ермека Кучукова, у пострадавшей женщины различные травмы. Сегодня, 25 мая, она пришла в себя и переведена из реанимации в отделение политравм.

Как пояснила пресс-секретарь акимата Павлодара Салтанат Акимбекова, земельный участок, на котором установлен батут, находится в аренде. Ответственность за безопасность людей должен нести владелец батута.

Известно, что пострадавшая сторона пока не обращалась с заявлением в полицию.

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