Задержание главного бухгалтера «Седьмой студии» продлили на 72 часа

Из постановления судьи стало известно, что следователь просил продлить срок задержания, чтобы собрать дополнительные доказательства. «Масляева обвиняется в тяжком преступлении, она пыталась скрыть улики. Следствию необходимо время, чтобы собрать дополнительные доказательства», — огласила судья постановление.

Журналисты в зале суда не присутствовали.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя «Седьмой студии», художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.