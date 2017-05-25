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17:23 (мск), источник: Интерфакс

Задержание главного бухгалтера «Седьмой студии» продлили на 72 часа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU — Пресненский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания главного бухгалтера театральной компании «Седьмая студия» Нины Масляевой, задержанной в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств.

Источник: РИА "Новости"

Как передал корреспондент «Интерфакса», таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

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Из постановления судьи стало известно, что следователь просил продлить срок задержания, чтобы собрать дополнительные доказательства. «Масляева обвиняется в тяжком преступлении, она пыталась скрыть улики. Следствию необходимо время, чтобы собрать дополнительные доказательства», — огласила судья постановление.

Журналисты в зале суда не присутствовали.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя «Седьмой студии», художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

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В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава «Седьмой студии» Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Между тем известные артисты и режиссеры написали коллективное письмо в поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра».

Под письмом поставили свои подписи Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Толстоганова, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин и другие.

В свою очередь, как заявили в Ассоциации театральных критиков (АТК), прошедшие в минувший вторник обыски в «Гоголь-центре» в Москве, «имели нарочито устрашающую форму и политический подтекст».

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