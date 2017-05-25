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19:10 (мск), источник: Интерфакс

Главный бухгалтер «Седьмой студии» согласилась на сделку со следствием

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU — Главный бухгалтер театральной компании «Седьмая студия» Нина Масляева, задержанная по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, сотрудничает со следствием.

Источник: Агентство «Москва»

«Обвинение пока не предъявлено, но она сотрудничает со следствием», — сообщил журналистам адвокат фигурантки Павел Теплухин.

По словам адвоката, Масляева готова признать вину в инкриминируемых деяниях.

«Масляева готова пойти на сделку со следствием и признать вину. Она была лишь рабочей лошадкой и не главным человеком в организации», — сказал Теплухин «Интерфаксу».

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Как сообщалось, 23 мая следователи провели ряд обысков, в том числе по месту жительства и работы основателя «Седьмой студии», художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы были похищены около 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава «Седьмой студии» Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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