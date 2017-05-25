Главный бухгалтер «Седьмой студии» согласилась на сделку со следствием

«Масляева готова пойти на сделку со следствием и признать вину. Она была лишь рабочей лошадкой и не главным человеком в организации», — сказал Теплухин «Интерфаксу».

«Обвинение пока не предъявлено, но она сотрудничает со следствием», — сообщил журналистам адвокат фигурантки Павел Теплухин.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели ряд обысков, в том числе по месту жительства и работы основателя «Седьмой студии», художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы были похищены около 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.