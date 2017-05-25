В центре Омска машина врезалась в частный дом — фото

Сегодня днем на перекрестке улиц Лермонтова и Шебалдина иномарка протаранила жилой дом. Фото ДТП появились в группе REGIK55. В соцсетях уточняют, что машину подрезал Hyundai Solaris, поворачивавший с крайней правой полосы налево, в результате водитель не справился с управлением и налетел на частный дом, который не был огорожен забором.

Как видно на снимке, больших повреждений ни для автомобиля, ни для здания ДТП не повлекло. У иномарки немного смят бампер, на доме погнулся профнастил рядом с фундаментом. На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД.