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19:28 (мск), источник: РИА Новости

В Греции подорвали автомобиль экс-премьера

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Взрывное устройство сработало в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса, пострадали он и его водитель, передает агентство Рейтер со ссылкой на греческую полицию.

Источник: AP 2017

«Господин Пападимос и его водитель доставлены в больницу», — приводит агентство слова полицейского, пожелавшего остаться неизвестным.

По данным агентства, внутри автомобиля сработало взрывное устройство, спрятанное в конверте.

Газета «Катимерини» в своем Twitter также сообщает, что, по предварительным сообщениям, экс-премьер Пападемос и его водитель пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Афин.

Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.

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