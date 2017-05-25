В Греции подорвали автомобиль экс-премьера

«Господин Пападимос и его водитель доставлены в больницу», — приводит агентство слова полицейского, пожелавшего остаться неизвестным.

По данным агентства, внутри автомобиля сработало взрывное устройство, спрятанное в конверте.

По данным агентства, внутри автомобиля сработало взрывное устройство, спрятанное в конверте.

Газета «Катимерини» в своем Twitter также сообщает, что, по предварительным сообщениям, экс-премьер Пападемос и его водитель пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Афин.