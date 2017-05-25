В Греции подорвали автомобиль экс-премьера
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Взрывное устройство сработало в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса, пострадали он и его водитель, передает агентство Рейтер со ссылкой на греческую полицию.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Взрывное устройство сработало в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса, пострадали он и его водитель, передает агентство Рейтер со ссылкой на греческую полицию.
«Господин Пападимос и его водитель доставлены в больницу», — приводит агентство слова полицейского, пожелавшего остаться неизвестным.
Газета «Катимерини» в своем Twitter также сообщает, что, по предварительным сообщениям,
Пападимос занимал пост