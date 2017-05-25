В Николаеве забросали «коктейлями Молотова» офис «Ассоциации инвалидов АТО»
КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные забросали коктейлями Молотова офис «Украинской ассоциации инвалидов АТО» в Николаеве. Две из трех бутылок разбились сразу.
КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные забросали коктейлями Молотова офис «Украинской ассоциации инвалидов АТО» в Николаеве. Две из трех бутылок разбились сразу.
Еще одна, потухнув в полете, попала в соседний с этой организацией офис, сообщил на своей странице в Facebook директор Николаевского «Центра производственной практики инвалидов АТО» Илья Шполянский.
«Ночью пытались поджечь наш офис коктейлями Молотова. Две бутылки,
Ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль сообщил, что бывший участник антитеррористической операции бросил в одно из кафе боевую гранату, в результате взрыва был тяжело ранен местный житель.