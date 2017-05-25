В Николаеве забросали «коктейлями Молотова» офис «Ассоциации инвалидов АТО»

Еще одна, потухнув в полете, попала в соседний с этой организацией офис, сообщил на своей странице в Facebook директор Николаевского «Центра производственной практики инвалидов АТО» Илья Шполянский.

«Ночью пытались поджечь наш офис коктейлями Молотова. Две бутылки, по-видимому, разбились сразу, третья попала в Фонд социальной защиты инвалидов в бухгалтерию (соседний с нами офис), но, по счастливому стечению обстоятельств, бутылка потухла в полете. Господь нас бережёт! Но кому-то невыгоден мир в нашем городе», — сообщил Илья Шполянский.

Ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль сообщил, что бывший участник антитеррористической операции бросил в одно из кафе боевую гранату, в результате взрыва был тяжело ранен местный житель.