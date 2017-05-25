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21:27 (мск), источник: Om1.ru

В учебном корпусе омского МВД обвалилась часть кирпичной кладки

О плачевном состоянии здания сообщили в соцсетях.

В учебном корпусе МВД, расположенном в Амурском поселке, обрушилась кирпичная кладка верхней части здания. Об этом сообщают в паблике REGIK55.

На фото видно, что участок стены под крышей частично разрушился, на земле под зданием лежит груда кирпичных обломков. Пользователи предполагают, что виной мог стать вчерашний ураган в Омске.

Напомним, 11 мая в жилом доме на улице 50 лет Профсоюзов обрушился архитектурный выступ над окнами двух квартир на пятом этаже. Выяснилось, что от фактически аварийного жилья отказалась управляющая компания, а сроки капремонта, назначенного первоначально на 2016 год, перенесли на 2018 год. Жильцам предложили переехать во временные квартиры.

После этого омичи все чаще стали сообщать о разрушающихся зданиях. Вчера в подъезде Пятиэтажки на элице Энергетиков обвалилась стена. На грани аварии находится еще один дом в тех же Нефтяниках. Не лучше ситуация в старом здании на Московке.

Напомним, 12 июля 2015 года в результате обрушения казармы в 242-м учебном центре ВДВ Омска погибли 24 солдата срочника.

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