В учебном корпусе омского МВД обвалилась часть кирпичной кладки

На фото видно, что участок стены под крышей частично разрушился, на земле под зданием лежит груда кирпичных обломков. Пользователи предполагают, что виной мог стать вчерашний ураган в Омске.

В учебном корпусе МВД, расположенном в Амурском поселке, обрушилась кирпичная кладка верхней части здания. Об этом сообщают в паблике REGIK55.

Напомним, 11 мая в жилом доме на улице 50 лет Профсоюзов обрушился архитектурный выступ над окнами двух квартир на пятом этаже. Выяснилось, что от фактически аварийного жилья отказалась управляющая компания, а сроки капремонта, назначенного первоначально на 2016 год, перенесли на 2018 год. Жильцам предложили переехать во временные квартиры.

После этого омичи все чаще стали сообщать о разрушающихся зданиях. Вчера в подъезде Пятиэтажки на элице Энергетиков обвалилась стена. На грани аварии находится еще один дом в тех же Нефтяниках. Не лучше ситуация в старом здании на Московке.

Напомним, 12 июля 2015 года в результате обрушения казармы в 242-м учебном центре ВДВ Омска погибли 24 солдата срочника.