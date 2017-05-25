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22:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Следователи нашли украденный телефон пропавшей Яны Перчаткиной

Мобильник у девочки украли незадолго до исчезновения.

Новый поворот в деле пропавшей в Башкирии 9-летней Яны Перчаткиной. Следователи нашли пропавший телефон девочки.

Как сообщает телеканал БСТ, мобильный телефон у Яны украли за некоторое время до исчезновения. Вслед за этим у нее украли 1000 рублей, и уже потом пропала сама школьница. Девочку ищут вот уже 20 дней и до сих пор о ней никаких достоверных сведений.

На месте работают следователи из Уфы и кинологи. Территорию поисков расширили и активно проверяют прилегающие районы и города. Волонтеры, в свою очередь, сосредоточились на небольших вылазках по поступающей информации.

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