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22:42 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Напротив свердловского главка МВД горящий человек выбросился из окна

Следователи отказываются от комментариев.

В центре Екатеринбурга сегодня вечером погиб человек. Как передает 25 мая корреспондент «АиФ-Урал», около десяти часов вечера на перекрестке улиц Хохрякова и Ленина, через дорогу от ГУ МВД по Свердловской области, из окна одного из находящихся рядом зданий выпал горящий человек и разбился. На место прибыли сотрудники МЧС, полиции и СКР.

«Примчались две “обычные” пожарные машины, две с лестницей и одна штабная “ГАЗель”, — летели с мигалками и сиренами», — уточняют очевидцы.

В свердловском полицейском главке за подробностями рекомендовали обратиться в областное Следственное управление СКР, однако официальный представитель следователей на Среднем Урале Максим Чалков заявил, что на данный момент комментариев не будет.

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