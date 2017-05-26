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01:31 (мск), источник: РИА Новости

В Бразилии почти сто заключенных совершили побег из тюрьмы

МЕХИКО, 26 мая — РИА Новости. Не менее 91 заключенного совершили в четверг побег из тюрьмы бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти на севере страны.

Источник: AP 2017

По данным канала Telesur, заключенные сбежали на рассвете через туннель длиной в 30−40 метров.

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Для отвлечения внимания охраны остальные устроили беспорядки внутри тюрьмы.

Силы безопасности развернули операцию по поиску беглецов в 36 городах на границе штатов Параиба и Риу-Гранди-ду-Норти, уже удалось схватить восьмерых сбежавших.

Руководство тюрьмы утверждает, что после побега за заключенными прибыли две автомашины и мотоцикл, им удалось переодеться в гражданскую одежду.

В январе 2017 года из той же тюрьмы сбежали еще 14 заключенных.

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