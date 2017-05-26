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03:33 (мск), источник: Вести Приморье

Таможенный инспектор задержан при получении взятки во Владивостоке

24 мая главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста Морской порт Владивосток был задержан при получении взятки в размере 15 тысяч рублей от представителя одной из компаний-участников внешнеэкономической деятельности за то, чтобы не проводить 100% таможенный досмотр (не осуществление полного взвешивания, пересчета и вскрытия всех грузовых мест, пересчета количества товаров) в отношении товара, получателем которого являлась указанная компания.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отделение по связям с общественностью ДВТУ, в отношении взяточника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до двух миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В настоящее время проводятся следственные действия.

Подразделениями по противодействию коррупции ДВТУ в 2016 году по подследственности направлено 78 материалов с признаками преступлений, в том числе 18 — коррупционного характера. По результатам рассмотрения данных материалов органами предварительного следствия возбуждено 68 уголовных дел, в том числе 26 уголовных дел коррупционного характера в отношении должностных лиц таможенных органов.

С начала 2017 года подразделениями по противодействию коррупции ДВТУ по подследственности направлено 20 материалов с признаками преступлений, в том числе 9 — коррупционного характера. По результатам рассмотрения данных материалов органами предварительного следствия возбуждено 13 уголовных дел, в том числе 7 уголовных дел коррупционного характера в отношении должностных лиц таможенных органов.

Доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных органов Дальневосточного региона, в общем количестве коррупционных уголовных дел, возбужденных всеми правоохранительными органами Дальневосточного федерального округа в отношении должностных лиц таможенных органов, составляет 100%.

Если вы стали свидетелем противоправных действий, злоупотреблений служебным положением должностных лиц таможенных органов, а также совершенных или готовящихся преступлений, сообщите об этом по «телефону доверия» Дальневосточного таможенного управления: 8 (423) 230−83−00. «Телефон доверия» работает в круглосуточном режиме. Конфиденциальность сообщения гарантируется. По любому факту правонарушения будут приняты оперативные меры реагирования.

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