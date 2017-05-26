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03:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Прокуратура: Братья-бизнесмены присвоили мазут для отопления хабаровских квартир

Сейчас организаторы преступного бизнеса ожидают решения суда.

Директор компании «Восток-Энергия» вместе с братом стали фигурантами уголовного дела о растрате. По версии следствия, они присвоили и продали сырье для отопления квартир в Хабаровске, незаконно получив более 5 млн рублей. Вместе с этими обвиняемыми на скамье подсудимых оказались еще 12 человек, сообщает портал «Губерния».

Как рассказали в прокуратуре, семейный бизнес заключался в том, что старший из братьев был учредителем компании «Восток-Энергия», а младший брат — ее директором. Они занимались перевозкой отопительных и смазочных материалов. Во время отопительного сезона братья сотрудничали с начальником котельных филиала ОАО «РЭУ». Вскоре между руководителями организаций возник конфликт, поводом для которого стала крупная недостача топочного мазута.

«Сырье ОАО “РЭО” временно находилось на территории “Восток-Энергии” на ответственном хранении. Братья же распоряжались им как своим, сливали и вывозили его на продажу. В итоге потерпевший недосчитался 300 тысяч килограммов мазута», — сообщила помощник прокурора Хабаровского района Наталья Морозова.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье 160 Уголовного кодекса (Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

В случае вынесения обвинительного вердикта организаторы преступного бизнеса могут получить до 10 лет лишения свободы или штраф в размере 1 млн рублей.

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