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03:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Быстро восстановить документы помогут погорельцам Иркутской области

В Иркутской области полиция поможет гражданам оперативно восстановить документы, уничтоженные в результате пожаров.

Незамедлительно восстановить удостоверяющие личность документы, утраченные жителями Тайшетского, Чунского и Братского районов в результате произошедших накануне пожаров, помогут сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области и подразделения ГИБДД. Об этом 25 мая 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. правоохранители в этих территориях в приоритетном порядке помогут погорельцам консультациями и с заполнением необходимых бланков и анкет.

По предварительным оценкам, в приоритетном порядке помощь получат свыше 30 жителей региона.

Главное управление МВД России по Иркутской области открыло горячие линии по вопросам выдачи новых паспортов граждан РФ (8 (3952) 21−21−13), а также прав на управления транспортными средствами и свидетельств об их регистрации (8 (3952)21−27−08).

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