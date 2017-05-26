Быстро восстановить документы помогут погорельцам Иркутской области

Незамедлительно восстановить удостоверяющие личность документы, утраченные жителями Тайшетского, Чунского и Братского районов в результате произошедших накануне пожаров, помогут сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области и подразделения ГИБДД. Об этом 25 мая 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. правоохранители в этих территориях в приоритетном порядке помогут погорельцам консультациями и с заполнением необходимых бланков и анкет.

По предварительным оценкам, в приоритетном порядке помощь получат свыше 30 жителей региона.