Быстро восстановить документы помогут погорельцам Иркутской области
В Иркутской области полиция поможет гражданам оперативно восстановить документы, уничтоженные в результате пожаров.
В Иркутской области полиция поможет гражданам оперативно восстановить документы, уничтоженные в результате пожаров.
Незамедлительно восстановить удостоверяющие личность документы, утраченные жителями Тайшетского, Чунского и Братского районов в результате произошедших накануне пожаров, помогут сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области и подразделения ГИБДД. Об этом 25 мая 2017 года сообщает
По предварительным оценкам, в приоритетном порядке помощь получат свыше 30 жителей региона.
Главное управление МВД России по Иркутской области открыло горячие линии по вопросам выдачи новых паспортов граждан РФ (