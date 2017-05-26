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04:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Праздничное застолье закончилось для хабаровчанина травмой ноги

Торжество в съемной квартире оказалось настолько шумным, что разбираться с арендаторами приехала хозяйка жилья.

Источник: Губерния онлайн

В Центральном районе недалеко от питомника имени Шуранова конфликт между собственницей жилья и квартирантами закончился наездом на человека, сообщает портал «Губерния». Травму получил юноша, который пытался убедить водителя вернуть ему смартфон. Гаджет хозяйка квартиры и ее спутник отняли у парня в качестве залога.

В съемном жилье приятели отмечали день рождения девушки. Один из гостей, приглашенный на 18-летие подруги, перебрал спиртного и начал бросаться с кулаками на приятеля.

По словам потерпевшего, арендодатель потребовала у него 3 тысячи рублей — эти деньги она собиралась распределить между жителями трех соседних квартир, которые были разбужены посреди ночи дракой за стеной. Компания согласилась отдать залог — тысячу рублей — за испорченную мебель и пятна крови. Денег на компенсацию соседям у молодежи не оказалось.

Хозяйка жилья и сопровождавший ее мужчина решили уехать, отобрав у молодого человека мобильный. Тогда его владелец решился на отчаянные меры — юноша встал на пути «Приуса» пары. Взбешенный мужчина кинулся на парня, пытаясь убрать его с дороги. Нога молодого человека попала под бампер иномарки. Выбравшись из-под машины, пострадавший почувствовал сильную боль и попросил вызвать скорую помощь. Кроме медиков на место приехали и сотрудники ДПС.

Разбирательства стороны продолжили в отделении полиции. Молодой человек намерен написать заявление по поводу отобранного телефона. Хозяйка квартиры готовит встречное заявление за порчу имущества.

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