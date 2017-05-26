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04:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Коллекторы взыскивали несуществующий долг у жительницы Приморья

С жительницы Приморского края коллекторское агентство пыталось взыскать несуществующий долг, сообщает ИА «Дейта».

Женщина рассказала, что коллекторы звонят ей и просят вернуть деньги, которые она не занимала. В ходе проверки выяснилось, что кредит на 9 тысяч рублей взяли через интернет в учреждении в Москве от ее имени. Гражданка узнала об этом только когда ей начали звонить коллекторы. Разбор этого случая продолжится в правоохранительных органах.

Отметим, за последние 4 месяца от граждан поступило 15 обращений на коллекторские агентства только в Приморском крае, в основном с жалобами на оказание психологического давления и большое количество звонков, в том числе в ночное время.

Альберт Тихомиров.

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