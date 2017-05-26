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04:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Кишечная палочка обнаружена на предприятиях Приморья

Россельхознадзор забраковал несколько партий пищевой продукции в Приморье, об этом сообщает ИА «Дейта».

Как рассказали специалисты, продукция не прошла лабораторный контроль по причине обнаружения бактерий группы кишечной палочки. Часть продукции была обнаружена уже в розничной торговой сети.

Так, бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в ходе проведения испытаний проб, отобранных от партии вяленой камбалы из села Новоникольск Уссурийского городского округа. Пробы были сданы на исследования в рамках проводимого на этом предприятии производственного контроля за выпускаемой продукцией.

Второй случай выявления был зафиксирован в партии творога, выпущенного молочным цехом из г. Уссурийска. Исследования проводились в рамках ветеринарной сертификации. Так как творог не прошёл ветеринарно-санитарную экспертизу, соответственно ветеринарные сопроводительные документы на эту продукцию не будут оформлены, и она уже не сможет попасть в свободный оборот.

Бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в партии сметаны из Кировского района.

А при проведении проверки одного из цехов во Владивостоке инспекторами Россельхознадзора были отобраны пробы от предназначенной к реализации партии филе слабосоленой нерки. Результаты исследований показали наличие в ней кишечной палочки. Учитывая, что нерка реализовывалась бы как готовый продукт и перед употреблением не должна проходить дальнейшую термическую обработку — всем её покупателям грозило желудочно-кишечное расстройство.

Ирина Петрова.

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Кишечная палочка обнаружена на предприятиях Приморья
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