Кишечная палочка обнаружена на предприятиях Приморья

Как рассказали специалисты, продукция не прошла лабораторный контроль по причине обнаружения бактерий группы кишечной палочки. Часть продукции была обнаружена уже в розничной торговой сети.

Так, бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в ходе проведения испытаний проб, отобранных от партии вяленой камбалы из села Новоникольск Уссурийского городского округа. Пробы были сданы на исследования в рамках проводимого на этом предприятии производственного контроля за выпускаемой продукцией.

Второй случай выявления был зафиксирован в партии творога, выпущенного молочным цехом из г. Уссурийска. Исследования проводились в рамках ветеринарной сертификации. Так как творог не прошёл ветеринарно-санитарную экспертизу, соответственно ветеринарные сопроводительные документы на эту продукцию не будут оформлены, и она уже не сможет попасть в свободный оборот.

Бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в партии сметаны из Кировского района.

А при проведении проверки одного из цехов во Владивостоке инспекторами Россельхознадзора были отобраны пробы от предназначенной к реализации партии филе слабосоленой нерки. Результаты исследований показали наличие в ней кишечной палочки. Учитывая, что нерка реализовывалась бы как готовый продукт и перед употреблением не должна проходить дальнейшую термическую обработку — всем её покупателям грозило желудочно-кишечное расстройство.

Ирина Петрова.