В Приморье обнаружили склад с «Боярышником»

В ходе проверки было найдено 1,2 тыс. литров нелегального товара: 800 литров лосьона «Боярышник» и 400 литров тоника «Медовый». Продукция арестована, проводится расследование.

Ранее полиция Владивостока накрыла подпольный цех по производству «Боярышника». В Амурской области Роспотребнадзор изъял более 1,5 тыс. бутылок нелегального лосьона.

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутской области от употребления «Боярышника» погибли более 70 человек, в регионе был введён режим ЧС. После этого по всей России начались масштабные проверки.