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04:23 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Приморье обнаружили склад с «Боярышником»

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в приморском Арсеньеве крупную партию запрещённой непищевой спиртосодержащей продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Источник: ИТАР-ТАСС

В ходе проверки было найдено 1,2 тыс. литров нелегального товара: 800 литров лосьона «Боярышник» и 400 литров тоника «Медовый». Продукция арестована, проводится расследование.

Ранее полиция Владивостока накрыла подпольный цех по производству «Боярышника». В Амурской области Роспотребнадзор изъял более 1,5 тыс. бутылок нелегального лосьона.

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутской области от употребления «Боярышника» погибли более 70 человек, в регионе был введён режим ЧС. После этого по всей России начались масштабные проверки.

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