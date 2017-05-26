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06:29 (мск), источник: ТАСС

Times: исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку около года

По данным издания, Салман Абеди единственный раз воспользовался открытым год назад банковским счетом для покупки гвоздей и винтов, которыми он начинил бомбу.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Исполнитель теракта в британском Манчестере Салман Абеди в течение года планировал атаку. Об этом сообщила британская газета Times.

По данным издания, Абеди открыл счет в банке около года назад, однако воспользовался им лишь для покупки гвоздей и винтов, которыми он впоследствии начинил бомбу.
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Для того, чтобы избежать подозрений, незадолго до поездки в Ливию в середине апреля, он два раза съездил в расположенные в окрестностях Манчестера магазины, где можно купить все для поделок своими руками. Вернувшись из Ливии за неделю до совершения теракта, злоумышленник арендовал квартиру в центре Манчестера, где, как утверждает газета, он собрал взрывное устройство, которое затем привел в действие в здании стадиона.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-Арена» произошел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

Комментарии
3
А Б
С террористами необходимо бороться всеми доступными и законными методами, но если начинать подозревать в терроризме всех тех, кто покупает в магазинах гвозди и винты, можно впасть в манию преследования.
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Семен Брагилевский
Теперь очевидно, спец службы Британии "проморгали" теракт. Хотя и так понятно: любой удавшийся теракт в любой стране - большая неудача местной спец службы. Разумеется, не легко вычислить готовящийся теракт, но... можно.
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Иван Петров
Вот блин, позавчера купил кило гвоздей.
Теперь думаться будет.))))
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