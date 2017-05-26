Times: исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку около года
По данным издания, Салман Абеди единственный раз воспользовался открытым год назад банковским счетом для покупки гвоздей и винтов, которыми он начинил бомбу.
По данным издания, Салман Абеди единственный раз воспользовался открытым год назад банковским счетом для покупки гвоздей и винтов, которыми он начинил бомбу.
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Исполнитель теракта в британском Манчестере Салман Абеди в течение года планировал атаку. Об этом сообщила британская газета Times.
Для того, чтобы избежать подозрений, незадолго до поездки в Ливию в середине апреля, он два раза съездил в расположенные в окрестностях Манчестера магазины, где можно купить все для поделок своими руками. Вернувшись из Ливии за неделю до совершения теракта, злоумышленник арендовал квартиру в центре Манчестера, где, как утверждает газета, он собрал взрывное устройство, которое затем привел в действие в здании стадиона.
Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-Арена» произошел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской
Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.
Теперь думаться будет.))))