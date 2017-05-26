Times: исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку около года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Исполнитель теракта в британском Манчестере Салман Абеди в течение года планировал атаку. Об этом сообщила британская газета Times.

По данным издания, Абеди открыл счет в банке около года назад, однако воспользовался им лишь для покупки гвоздей и винтов, которыми он впоследствии начинил бомбу.

По данным издания, Абеди открыл счет в банке около года назад, однако воспользовался им лишь для покупки гвоздей и винтов, которыми он впоследствии начинил бомбу.

Для того, чтобы избежать подозрений, незадолго до поездки в Ливию в середине апреля, он два раза съездил в расположенные в окрестностях Манчестера магазины, где можно купить все для поделок своими руками. Вернувшись из Ливии за неделю до совершения теракта, злоумышленник арендовал квартиру в центре Манчестера, где, как утверждает газета, он собрал взрывное устройство, которое затем привел в действие в здании стадиона.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-Арена» произошел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.