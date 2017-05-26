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05:01 (мск), источник: РИА Новости

Следователи возбудили дело о халатности из-за пожаров в Красноярском крае

Следователи возбудили второе дело о халатности, которая привела к возникновению крупного пожара и гибели человека в поселке Тиличеть в Красноярском крае, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская. МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 26 мая — РИА Новости. Следователи возбудили второе дело о халатности, которая привела к возникновению крупного пожара и гибели человека в поселке Тиличеть в Красноярском крае, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли три человека. Более 90 жителей обратились к медикам.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) по факту пожара, возникшего в поселке Тиличеть, в результате которого сгорели 14 частных домов, спортзал и столовая школы, пожарное депо, а также погиб мужчина 1930 года рождения», — сказала Шаманская.

В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, сгорели 130 домов, где проживали 533 человека, из которых 67 дети.

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