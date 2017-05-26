Продолжается розыск виновника ДТП в Кировском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД. Теперь у полицейских есть видеозапись с места происшествия, которая, рассчитывают правоохранители, поможет найти очевидцев.

Напомним, 15 мая на ул. Щорса в 17:00 водитель на черном кроссовере наехал на пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. На месте происшествия женщина отказалась от медицинской помощи, однако позднее она все же потребовалась. Водитель автомобиля не оставил своих контактных данных и уехал.