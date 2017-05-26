Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Опубликованы снимки бункера с золотом следователя из Таджикистана
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Победительницу шоу «Голос. Дети» заподозрили в звездной болезни
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Маша Малиновская стала жертвой пластической хирургии - фанаты
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Воспоминания Набережной Круазет
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
9Теракт в Манчестере
05:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Продолжается розыск виновника ДТП в Кировском районе

Авария произошла 15 мая на ул. Щорса.

Продолжается розыск виновника ДТП в Кировском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД. Теперь у полицейских есть видеозапись с места происшествия, которая, рассчитывают правоохранители, поможет найти очевидцев.

Напомним, 15 мая на ул. Щорса в 17:00 водитель на черном кроссовере наехал на пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. На месте происшествия женщина отказалась от медицинской помощи, однако позднее она все же потребовалась. Водитель автомобиля не оставил своих контактных данных и уехал.

Пострадавшая рассказывает, что водителю на вид 30−35 лет, крепкого телосложения, рост 170−176 см. Сотрудники ДПС просят помощи у тех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии. Очевидцам необходимо обращаться по телефонам 127, 226−83−87 и 8−983−209−5001.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Детсады Красноярска оштрафуют за опасные продукты и маленькие кровати
В Белом доме рассказали о «дискуссиях» по санкциям против России
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
Посольство РФ в Лондоне советует россиянам не ездить в Британию
Экс-гендиректор «Седьмой студии» помещен под домашний арест
ФБР заинтересовалось зятем Трампа в связи с расследованием по РФ
Полиция начала проверку компании Учителя по запросу Поклонской
Закон о повышении МРОТ внесен в правительство
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь