Продолжается розыск виновника ДТП в Кировском районе
Авария произошла 15 мая на ул. Щорса.
Авария произошла 15 мая на ул. Щорса.
Продолжается розыск виновника ДТП в Кировском районе, сообщает
Напомним, 15 мая на ул. Щорса в 17:00 водитель на черном кроссовере наехал на пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. На месте происшествия женщина отказалась от медицинской помощи, однако позднее она все же потребовалась. Водитель автомобиля не оставил своих контактных данных и уехал.
Пострадавшая рассказывает, что водителю на вид 30−35 лет, крепкого телосложения, рост 170−176 см. Сотрудники ДПС просят помощи у тех, кто располагает