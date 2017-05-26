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07:16 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в пристройке к общежитию обвалилось крыльцо

Несколько ступеней отсутствуют.

В группе «Ревизорро Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич выложил фото, сделанное на улице 10 лет Октября. На снимке видно разрушенное крыльцо. Несколько ступеней провалились полностью, сквозь дыру видно подвал.

Мужчина утверждает, что сфотографировал крыльцо к общежитию, расположенному в доме № 140. Однако согласно сведениям ДубльГис, по адресу улица 10 лет Октября, дом № 140 располагается административное здание. Это же подтверждают пользователи в комментариях.

По их словам, автор запечатлел крыльцо пристройки, а само общежитие находится в нормальном состоянии.

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