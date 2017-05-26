В Омске в пристройке к общежитию обвалилось крыльцо

В группе «Ревизорро Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич выложил фото, сделанное на улице 10 лет Октября. На снимке видно разрушенное крыльцо. Несколько ступеней провалились полностью, сквозь дыру видно подвал.

Мужчина утверждает, что сфотографировал крыльцо к общежитию, расположенному в доме № 140. Однако согласно сведениям ДубльГис, по адресу улица 10 лет Октября, дом № 140 располагается административное здание. Это же подтверждают пользователи в комментариях.