Ночью отстояли от огня село Тальники Черемховского района его жители
Село Тальники Черемховского района в ночь на 26 мая 2017 года удалось отстоять от огня благодаря слаженной работе старосты Алексея Соколова и местных жителей.
Село Тальники Черемховского района в ночь на 26 мая 2017 года удалось отстоять от огня благодаря слаженной работе старосты Алексея Соколова и местных жителей.
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Около полуночи патрульная группа обнаружила возгорание в центральной части села и забила тревогу. В Тальники выехал расчёт
«Ситуацию осложнял сильный шквалистый ветер. Медлить было нельзя! — рассказывает Алексей Соколов. — Приняли решение вручную произвести опашку горящих строений, чтобы отбить огонь и не дать ему распространиться на жилые дома, до которых оставались считанные метры. Застройка у нас старая и плотная, загорится один дом, и вся улица может выгореть. Это и стараемся донести до населения на сходах. Отрабатываем конкретные действия на случай пожара: каждый знает, за что отвечает, водовозки всегда заправлены водой. Жители никогда не остаются равнодушными, сегодня ночью нам помогали более 50 человек с ведрами, с лопатами, а не с сотовыми телефонами в руках! Сейчас это модно стало, не помощь оказать в первую очередь, а снять видео, выложить в социальные сети и раскритиковать тех, кто реально работал. А счёт шёл на секунды, важны были каждые руки. Только все вместе мы и смогли сдержать огонь до прибытия пожарных».
Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем, не исключена и версия поджога, так как населённый пункт был отключен от электроэнергии накануне вечером